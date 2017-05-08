Тухель может покинуть "Боруссию" из-за конфликта с Ватцке

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может уйти из команды, сообщает Bild. Причиной может стать конфликт тренера с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" (2:3)

Матч был сыгран на следующий день после взрывов в Дортмунде. Тухель считал, что командам не надо было играть на следующий день, но решение о проведении матча принимал Ватцке вместе с директором клуба.

В результате взрывов у автобуса немецкой команды травму получил защитник дортмундцев Марк Бартра, Испанцу прооперировали правую руку и запястье.

Напомним, "Монако", выиграв у "Боруссии" по сумме двух встреч со счетом 6:3, прошел в полуфинал турнира, где соперником стал итальянский "Ювентус". Первый матч завершился со счетом 0:2 в пользу туринцев.