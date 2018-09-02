Тренер "Штутгарта" – о разгроме от "Баварии": "Остается оставить этот матч в прошлом"

Главный тренер "Штутгарта" Тайфун Коркут поделился впечатлениями от поражения в матче 2-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (0:3). Для команды турецкого специалиста этот проигрыш стал вторым кряду, "швабы" занимают последнее, 18-е место, в турнирной таблице.

– В первом тайме мы располагались компактно, но были недостаточно агрессивны, – цитирует официальный сайт "Баварии" Коркута. – Мы плохо переходили в контратаки. В такой ситуации играть против команды топ-уровня очень тяжело. Затем мы хотели действовать без мяч более агрессивно. Сейчас остается лишь оставить этот матч в прошлом и начать подготовку к следующему.

В 3-м туре "Штутгарт" 16 сентября на выезде сыграет с "Фрайбургом", а "Бавария" днем ранее на своем поле встретится с "Байером".