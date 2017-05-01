Тренер "Лейпцига" предлагает изменить правила для борьбы с симулянтами

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после матча 31-го тура чемпионата Германии против "Ингольштадта" (0:0) отметил, что его команда не выиграли из-за частых остановок во втором тайме. По его слвоам, необходимо изменить правила игры, чтобы избежать симуляций.

- Во втором тайме мы играли всего 23 минуты, - приводит Bild слова Хазенхютля. - Это явно не то, что хочет видеть зритель. Наши соперники и судьи действовали в рамках правил, по которым травмированному игроку оказывают помощь на поле. Нужно их изменить. Было бы неплохо, если бы футболист на протяжении пяти минут смотрел бы за своей командой, которая играет в меньшинстве.