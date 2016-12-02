Тренер "Лейпцига" подтвердил интерес со стороны "Арсенала"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль не стал опровергать информацию об интересе к нему со стороны лондонского "Арсенала".

– Нельзя сказать, что эта информация недостоверна, – цитирует специалиста Sport1. – Мы хорошо изучили ее и можем сказать, что правда там тоже есть. Я знаю случаи, когда судьба преемника складывалась не лучшим образом. Мне очень приятно, что меня заметил такой большой клуб. Но это не значит, что я встаю по утрам с мыслями об этом. Я нашел свое счастье в "Лейпциге".

"РБ Лейпциг" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда лишь в этом сезоне пробилась в высший немецкий дивизион.