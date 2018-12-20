Тренер "Лейпцига": "Игра с "Баварией" была на равных. Ничья была бы справедливым результатом"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник после поражения в матче 16-го тура чемпионата Германии от "Баварии" отметил, что игра была на равных. Он добавил, что ничья была бы справедливым результатом.

– На протяжении 90 минут это была игра на равных, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Рангника. – Мы смогли реализовать многое из того, что планировали. Обычно такие матчи завершаются вничью. Сегодня она была бы справедливым результатом. Подводя итоги, хочу сказать, что я доволен выступлением команды. Мы поедем домой расстроенными, но с хорошим настроем. Сегодняшней игрой мы доказали, что мы по праву занимаем свою позицию в таблице. Теперь мы должны собраться с силами и хорошо провести субботний матч с "Вердером"

Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.

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