Тренер "Кайзерслаутерна" перенес сердечный приступ во время матча

Матч 19-го тура второго дивизиона чемпионата Германии "Дармштадт" – "Кайзерслаутерн" был прерван из-за состояния здоровья главного тренера гостей Джеффа Штрассера, сообщает Bild. Специалист во время перерыва почувствовал тошноту и головокружение, в связи с чем был госпитализирован. Врачи констатировали, что немец перенес сердечный приступ. На данный момент жизни и здоровью Штрассера ничего не угрожает.

Отметим, что "Кайзерслаутерн" занимает последнее место во второй бундеслиге, в активе команды 12 очков после 18 игр. Команда находится в десяти очках от границы зоны вылета.