07:56 | ФУТБОЛ — Германия

Тренер "Хоффенхайма" признал, что победа "Баварии" была бы справедливой

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Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после матча 10-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:1) признал, что победа мюнхенцев была бы справедливым результатом. Специалист остался доволен ничьей.

– Учитывая игру во втором тайме, победа "Баварии" была бы справедливой, – приводит официальный сайт "Бавариии" слова Нагельсманна. – Они оказывали на нас сильное давление, мы были в постоянном напряжении. Нам пришлось больше сосредоточиться на обороне, а это не то, что мы любим делать. Учитывая игру во втором тайме, мы рады одному набранному очку.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/11/stimmen-nach-hoffenheim

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