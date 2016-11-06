Тренер "Хоффенхайма" признал, что победа "Баварии" была бы справедливой

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после матча 10-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:1) признал, что победа мюнхенцев была бы справедливым результатом. Специалист остался доволен ничьей.

– Учитывая игру во втором тайме, победа "Баварии" была бы справедливой, – приводит официальный сайт "Бавариии" слова Нагельсманна. – Они оказывали на нас сильное давление, мы были в постоянном напряжении. Нам пришлось больше сосредоточиться на обороне, а это не то, что мы любим делать. Учитывая игру во втором тайме, мы рады одному набранному очку.