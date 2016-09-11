Тренер "Хоффенхайма" не считает, что результативный матч с "Майнцем" был отличным

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после ничьей с "Майнцем" (4:4) в гостевом матче 2-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что для тренера эту игру сложно назвать отличной. Подопечные Нагельсманна к перерыву уступали 1:4, однако после удаления защитника соперника Гаэтана Бюссманна смогли отыграться.

– Для зрителей эта игра безусловно получилась великолепной, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Нагельсманна. – Но для меня как тренера и точно для Мартина Шмидта игра таковой не была. Но в итоге перевешивает радость от того, что мы смогли набрать очко. В перерыве, конечно, я был очень эмоционален – за прошедшие месяцы меня игроки таким не видели. В самом конце мы даже могли победить. У нас были моменты, нужно было держать контроль полностью в своих руках, тогда мы могли добиться большего.