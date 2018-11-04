Тренер "Фрайбурга": "Наши парни носились как сумасшедшие, "Баварии" было непросто нас обыграть"

Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх после матча 10-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:1) отметил, что его команда отлично оборонялась. Он также добавил, что в этой игре не обошлось и без удачи.

- Мы решили, что будем играть глубоко, так как у нас много игроков отсутствовали из-за травм и позади у нас было долгое путешествие из Киля, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Штрайха. - Мы вошли в игру не лучшим образом и испытывали проблемы с контрпрессингом "Баварии". Но мы не пропустили в этот отрезок и затем стали играть лучше. Мы хорошо оборонялись и в итоге нам повезло. Должен отметить, что "Баварии" было сложно играть против такой глубоко обороняющейся команды. В тоже время наши парни носились как сумасшедшие, нас было непросто обыграть

"Фрайбург" не позволил "Баварии" продлить победную серию из четырех матчей. Мюнхенцы с 20-ю очками идут на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии "Фрайбург" - с 13-ю баллами на 10-й строчке.

Все о чемпионате Германии - здесь