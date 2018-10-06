Тренер "Боруссии" Хеккинг призвал игроков не расслабляться перед матчем с "Баварией"

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг накануне матча 7-го тура чемпионата Германии с "Баварией" заявил, что не самая лучшая форма соперника не должна расслаблять команду. Он также добавил, что ситуация может быстро измениться.

-"Бавария" не выиграла ни одной из последних трех игр, но было бы фатально полагаться на их ситуацию и впадать в иллюзии с нашей стороны, поскольку все может быстро измениться, – приводит пресс-служба клуба слова Хеккинга. – Играть в Мюнхене всегда трудно, и мы должны проявить мужество и страсть. Это самая сложная задача года.

Матч "Бавария" – "Боруссия М" пройдет в Мюнхене в субботу, 6 октября. Начало – 19:30.

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