20:40 9 января | Футбол — Германия

Тренер "Байера" оштрафован на 12 тысяч евро за симуляцию

Хайко ХЕРЛЛИХ. Фото REUTERS
Хайко ХЕРЛЛИХ. Фото REUTERS
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Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте сообщил о решении оштрафовать главного тренера "Байера" Хайко Херрлиха на 12 тысяч евро за неспортивное поведение во время матча 1/8 финала Кубка Германии против менхенгладбахской "Боруссии". Игра, состоявшаяся 20 декабря 2017 года, завершилась победой леверкузенцев.

В одном из игровых эпизодов во втором тайме наставник "Байера" после контакта с игроком соперника Денисом Закарией упал на землю и стал всячески сигнализировать окружающим о "нарушении правил". После объявления решения DFB Херрлих не стал оспаривать его.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SG Stasilio

вот жеш жук навозный,а!

23:16 9 января

Ya Santey

овечки маленькие падают парализованные от испуга. Вот и он испугался большого черного дядьку))))))))

22:19 9 января

sidnet78

он забыл ,что уже не игрок, а тренер

21:50 9 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

на Мосфильм его, срочно! в очень смешных комедиях будет сниматься типа ёлок и прочей блювотине.

21:40 9 января

Лед

Тренер-клоун

21:09 9 января