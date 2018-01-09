Тренер "Байера" оштрафован на 12 тысяч евро за симуляцию

Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте сообщил о решении оштрафовать главного тренера "Байера" Хайко Херрлиха на 12 тысяч евро за неспортивное поведение во время матча 1/8 финала Кубка Германии против менхенгладбахской "Боруссии". Игра, состоявшаяся 20 декабря 2017 года, завершилась победой леверкузенцев.

В одном из игровых эпизодов во втором тайме наставник "Байера" после контакта с игроком соперника Денисом Закарией упал на землю и стал всячески сигнализировать окружающим о "нарушении правил". После объявления решения DFB Херрлих не стал оспаривать его.