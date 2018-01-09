Тренер "Байера" оштрафован на 12 тысяч евро за симуляцию

Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте сообщил о решении оштрафовать главного тренера "Байера" Хайко Херрлиха на 12 тысяч евро за неспортивное поведение во время матча 1/8 финала Кубка Германии против менхенгладбахской "Боруссии". Игра, состоявшаяся 20 декабря 2017 года, завершилась победой леверкузенцев.
В одном из игровых эпизодов во втором тайме наставник "Байера" после контакта с игроком соперника Денисом Закарией упал на землю и стал всячески сигнализировать окружающим о "нарушении правил". После объявления решения DFB Херрлих не стал оспаривать его.
Bayer Leverkusen coach Heiko Herrlich was fined by the German Football Association (DFB) for 'falling theatrically on the touchline.' 😂🤔– MobileBet (@MobileBetUK) 9 января 2018 г.
This hilarious fall ended up costing the poor bloke 12,000 Euros. 🤑 pic.twitter.com/nDPMao5dDD
SG Stasilio
вот жеш жук навозный,а!
23:16 9 января
Ya Santey
овечки маленькие падают парализованные от испуга. Вот и он испугался большого черного дядьку))))))))
22:19 9 января
sidnet78
он забыл ,что уже не игрок, а тренер
21:50 9 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
на Мосфильм его, срочно! в очень смешных комедиях будет сниматься типа ёлок и прочей блювотине.
21:40 9 января
Лед
Тренер-клоун
21:09 9 января