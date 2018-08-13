Тренер "Айнтрахта" - о разгроме от "Баварии": "Нам не хватало мужества"

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер после матча за Суперкубок Германии против "Баварии" (0:5) отметил, что его команде удалось показать себя с хорошей стороны только в первые 20 минут игры.

- Это заслуженный успех "Баварии", - приводит пресс-служба клуба слова Хюттера. - Мы играли хорошо в течении первых 20 минут, а затем сдали пароли. "Бавария" играла на очень хороших скоростях. Она создали нам массу проблем. Нам просто не хватало мужества, это не та команда, которая была в конце прошлого сезона. Мы должны проанализировать поражение и упорно трудиться в ближайшие дни.

"Бавария" с крупным счетом обыграла "Айнтрахт" (5:0) в матче за Суперкубок Германии. В составе победителей хет-трик сделал Роберт Левандовски.Также отличились Кингсли Коман и Тиагу Алькантара.

Таким образом, мюнхенский клуб взял реванш за поражение в финале Кубка Германии (1:3). С "Айнтрахтом" тогда работал нынешний тренер "Баварии" Нико Ковач.