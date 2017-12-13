Трапп зимой может перейти из "ПСЖ" в "Баварию"

Руководство "Баварии" рассматривает возможность подписания контракта с вратарем "ПСЖ" Кевином Траппом, сообщает Kölner Stadt-Anzeiger. По информации источника, сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.
У мюнхенцев есть проблемы с вратарской линией - Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться от травмы, Свен Ульрайх также получил повреждение. В заявке команды на сезон значатся еще два голкипера - 36-летний Том Штарке и 17-летний Кристиан Фрюхтль.
Отметим, что Трапп в этом сезоне провел два матча. В составе "ПСЖ" он сыграл "на ноль" против "Труа", а в сборной Германии пропустил 2 мяча от Франции в товарищеской встрече.
П_о_в_а_р
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