Трапаттони уверен, что Анчелотти в "Баварии" добьется больших успехов, чем Гвардьола

Итальянский специалист Джованни Трапаттони уверен, что успех главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти будет выше, чем результаты его предшественника Хосепа Гвардьолы. По его словам, при Анчелотти мюнхенцы будут доминировать над соперником.

- Безусловно, Анчелотти позволяет мюнхенцам играть иначе, чем это было при Гвардьоле, - приводит Bild слова Трапаттони. - Под руководством итальянского специалиста "Бавария" станет более успешной и будет больше доминировать над соперниками. Если говорить о Лиге чемпионов, то Анчелотти имеет большие шансы на победу в турнире.