12:48 | ФУТБОЛ — Германия

Трапаттони уверен, что Анчелотти в "Баварии" добьется больших успехов, чем Гвардьола

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Итальянский специалист Джованни Трапаттони уверен, что успех главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти будет выше, чем результаты его предшественника Хосепа Гвардьолы. По его словам, при Анчелотти мюнхенцы будут доминировать над соперником.

- Безусловно, Анчелотти позволяет мюнхенцам играть иначе, чем это было при Гвардьоле, - приводит Bild слова Трапаттони. - Под руководством итальянского специалиста "Бавария" станет более успешной и будет больше доминировать над соперниками. Если говорить о Лиге чемпионов, то Анчелотти имеет большие шансы на победу в турнире.

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