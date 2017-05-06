Торстен Фрингс: "Сегодня был день Тома Штарке"

Главный тренер "Дармштадта" Торстен Фрингс после поражения от "Баварии" в матче 32-го тура чемпионата Германии (0:1) похвалил вратаря соперника Тома Штарке. Эта игра стала для 36-летнего немца первой за последние три года в бундеслиге, но это не помешало ему отразить пенальти на 86-й минуте встречи.

- Мы знали, что наш вылет по очкам это лишь вопрос времени. В течение последних недель мы всегда старались в каждом матче добыть максимум. Мы показали такой настрой и сегодня. Снимаю шляпу перед сегодняшней игрой команды. Мы знали, что если будем играть смело, то сможем создать несколько моментов. В концовке мы могли зацепиться за очки, но сегодня был день Тома Штарке.