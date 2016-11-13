Торган Азар: "В "Челси" я не получал достаточного количества игрового времени"

Нападающий "Боруссии" из Менхенгладбаха Торган Азар всегда знал, что его карьера не будет связана с "Челси". Брат хавбека лондонской команды Эдена Азара также отметил, что для раскрытия своих сильнейших качеств ему было необходимо игровое время, которого он не получал в Англии.

– Когда я в 2012 году перебрался в "Челси" вместе со своим братом Эденом, ко мне пришло понимание того, что мое будущее вряд ли будет связано с этой командой, – приводит goal.com слова Азара. – Конечно, было здорово стать частью топ-клуба, но для раскрытия своих сильных качеств мне было необходимо игровое время, которого я не получал в составе "синих".

В "Челси" любят покупать молодых игроков, где потом не спеша доводят их до пика формы. Так было в случаях с Кевином Де Брейне и Ромелу Лукаку, которые в итоге были отправлены в аренду. Считаю, что молодым футболистам необходимо стабильно получать игровую практику. Мы с Эденом были рады, что "Челси" подписал нас обоих, но не думаю, что их целью было обязательное наличие двух братьев в одной команде. Я был им интересен, потому что во мне разглядели потенциал. Наши пути с братом разошлись, но я рад, что с каждым разом совершенствую свою игру.