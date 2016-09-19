Торган Азар хочет остаться в "Боруссии" М, несмотря на интерес со стороны "Челси"

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар выразил надежду, что останется в немецком клубе. При этом интерес к 23-летнему бельгийцу проявляет "Челси". Азар перешел в "Боруссию" из лондонского клуба, при этом у "Челси" есть опция обратного выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

– Я подписал контракт с "Боруссией", потому что хочу играть здесь, – приводит Bild слова Азара. – Я вообще не трачу время на мысли о "Челси", я полностью сфокусирован на своей нынешней задаче – помочь "Боруссии" своими голами.