16:38 | ФУТБОЛ — Германия

Торган Азар хочет остаться в "Боруссии" М, несмотря на интерес со стороны "Челси"

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Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар выразил надежду, что останется в немецком клубе. При этом интерес к 23-летнему бельгийцу проявляет "Челси". Азар перешел в "Боруссию" из лондонского клуба, при этом у "Челси" есть опция обратного выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

– Я подписал контракт с "Боруссией", потому что хочу играть здесь, – приводит Bild слова Азара. – Я вообще не трачу время на мысли о "Челси", я полностью сфокусирован на своей нынешней задаче – помочь "Боруссии" своими голами.

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