Торган Азар: "Думаю, что останусь в Менхенгладбахе"

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар считает, что вряд ли немецкий клуб его продаст этим летом. Интерес к бельгийцу проявляют "Севилья" и "Рома". Ранее появилась информация, что в июне "Боруссия" предлагала "Валенсии" купить Азара, однако впоследствии передумала.

– До последней секунды не знаешь, что произойдет, но я думаю, что все же останусь в Менхенгладбахе, – цитирует Bild Азара. – С нетерпением жду хорошего сезона.

"Севилья"? Это отличный клуб, который выступает в одной из сильнейших лиг Европы и борется в еврокубках. Но и "Боруссия" тоже сильна. Сейчас я не хочу обсуждать свое будущее. У меня есть контракт на два года с "Боруссией".