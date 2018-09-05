Тони Кроос: "Иногда кажется, что Сане нет дела, победим мы или проиграем"

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил, что темперамент Лероя Сане может помешать ему показать свою лучшую игру. Футболист "Манчестер Сити" оказался вне заявки на матч английской премьер-лиги с "Ньюкаслом" (2:1) по решению Хосепа Гвардьолы.

- Он может быть игроком мирового класса, но ему нужны люди, которые время от времени будут говорить ему, что делать и как работать над собой, - приводит Goal слова Крооса. - Это то, что Пеп делает в данный момент, не выбирая его. Он хочет его спровоцировать. Если это удастся, то он может стать для нас огромным богатством. Он сенсационно провел прошлый сезон в "Манчестер Сити". Иногда кажется, что ему нет дела до того, выиграем мы или проиграем. Он дает нам определенно больше возможностей для нашей игры, но ему нужно показать это на поле.

22-летний игрок не вошел в заявку бундестим на чемпионат мира в России. Это решение главного тренера Йоахима Лева было раскритиковано многими представителями футбольного сообщества.