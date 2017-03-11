Томас Тухель: "Злит результат матча с "Гертой"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после поражения от "Герты" (1:2) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда должна была забить больше. По словам Тухеля, по игре его команда выглядела неплохо.

– Нам не хватало эффективности для того, чтобы набрать сегодня три очка, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – У нас было два шанса выйти вперед в счете, а в итоге мы подарили гол сопернику. Такого выступления должно было хватить для того, чтобы забить больше. Результат меня злит, выступление было хорошим.