22:53 11 марта | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Злит результат матча с "Гертой"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после поражения от "Герты" (1:2) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда должна была забить больше. По словам Тухеля, по игре его команда выглядела неплохо.

– Нам не хватало эффективности для того, чтобы набрать сегодня три очка, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – У нас было два шанса выйти вперед в счете, а в итоге мы подарили гол сопернику. Такого выступления должно было хватить для того, чтобы забить больше. Результат меня злит, выступление было хорошим.

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Материалы REN-TV

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