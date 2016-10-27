Томас Тухель: "Воспринимаю интерес со стороны "Реала" как слух"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель подчеркнул, что старается не думать об интересе со стороны "Реала". Специалист воспринимает данную информацию не иначе, чем слух.

- Вредно о таком думать. Мне нужно сосредоточиться на работе в "Боруссии", - приводит Goal.com слова Тухеля. - Это отвлекает. Я воспринимаю это исключительно как слух.

Ранее исполнительный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке не исключил, что информация об интересе к Тухелю со стороны "Королевского клуба" соответствует действительности.