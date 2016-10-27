08:39 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Воспринимаю интерес со стороны "Реала" как слух"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель подчеркнул, что старается не думать об интересе со стороны "Реала". Специалист воспринимает данную информацию не иначе, чем слух.

- Вредно о таком думать. Мне нужно сосредоточиться на работе в "Боруссии", - приводит Goal.com слова Тухеля. - Это отвлекает. Я воспринимаю это исключительно как слух.

Ранее исполнительный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке не исключил, что информация об интересе к Тухелю со стороны "Королевского клуба" соответствует действительности.

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