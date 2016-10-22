Томас Тухель: "В первом тайме матча с "Ингольштадтом" "Боруссия" не соответствовала уровню бундеслиги"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после ничьей с "Ингольштадтом" (3:3) в матче 8-го тура бундеслиги раскритиковал действия своей команды в первом тайме. По словам Тухеля, "Боруссия" могла и проиграть.

– Мы явно были в первом тайме не готовы к игре уровня бундеслиги, ни в одном элементе игры, – приводит официальный сайт турнира слова Тухеля. – И я хочу без эмоций запечатлеть, что соперник за такое наказывает, мы могли бы отстать в счете настолько, что в итоге бы и не отыгрались. В итоге победы мы бы не заслуживали в этом матче. Так у нас заслуженная ничья, при этом нам немного повезло.