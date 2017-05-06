Томас Тухель: "Сезон еще не закончился - борьба за третье место продолжается"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после победы над "Хоффенхаймом" в матче 32-го тура чемпионата Германии (2:1) отметил, что его команда заслужила победу. Также он считает, что пока рано расслабляться, так как борьба за третье место продолжается.

- Моя команда заслуживает комплиментов в отношении уровня интенсивности и желания, которые она продемонстрировала для достижения своей цели, - цитирует пресс-служба клуба Тухеля. - С самого начала этого матча мы очень хорошо играли в обороне. "Хоффенхайму" пришлось попотеть над вскрытием нашей защиты. В конце концов мы победили, но сезон еще не закончился, и борьба за третье место продолжается. Нельзя сбавлять обороты, это принципиально важно. Мы должны выиграть еще три встречи, если хотим достичь своих целей. Этот сезон получился чрезвычайно тяжелым, чрезвычайно сложным.