Томас Тухель: "Ройс - потеря для нас, но мы готовы идти до конца"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что его команда способна обыграть "Бенфику" и пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. В первой встрече португальский клуб одержал победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 8 мая.

– Не могу сказать вам, как мы заменим Ройса завтра, – цитирует сайт УЕФА Тухеля. – С одной стороны, я бы не хотел его менять, с другой, я еще не придумал. Нет никаких сомнений, что Ройс – потеря для нас. Он был в потрясающей форме. Считаю, что Дортмунд готов идти до конца. Мы чувствуем особый дух в команде и знаем, что способны забить много голов.