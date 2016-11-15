Томас Тухель: "Ройс показывает замечательный уровень игры на тренировках"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель подчеркнул, что полузащитник Марко Ройс хорошо работает на тренировках. Хавбек сборной Германии получил травму приводящей мышцы в мае этого года, из-за чего пропустил Euro-2016, а также старт нынешнего сезона. Ожидается, что 27-летний полузащитник будет готов принять участие в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии против "Баварии", который состоится 19 ноября.

– Очень приятно видеть Ройса на тренировках, – приводит Bild слова Ройса. – Он в отличном состоянии и показывает замечательный уровень игры.