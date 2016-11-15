16:39 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Ройс показывает замечательный уровень игры на тренировках"

0
0
0

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель подчеркнул, что полузащитник Марко Ройс хорошо работает на тренировках. Хавбек сборной Германии получил травму приводящей мышцы в мае этого года, из-за чего пропустил Euro-2016, а также старт нынешнего сезона. Ожидается, что 27-летний полузащитник будет готов принять участие в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии против "Баварии", который состоится 19 ноября.

– Очень приятно видеть Ройса на тренировках, – приводит Bild слова Ройса. – Он в отличном состоянии и показывает замечательный уровень игры.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ