Томас Тухель: "Поимка организатора взрыва у автобуса "Боруссии" очень важна для нас"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель выразил удовлетворение по поводу прогресса в расследовании атаки на автобус клуба перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (2:3). Возле автобуса с футболистами немецкой команды прогремели три взрыва, полиция задержала подозреваемого в организации нападения, которым оказался выходец из России.

– Удивительное чувство, когда знаешь, что есть реальный прогресс в расследовании, – цитирует AFP Тухеля. – Думаю, для всех пострадавших в этой атаке, поиск ответов очень важен. Эмоции слишком сильны. Поимка преступника поможет нашим игрокам и команде.