16:33 28 января | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Обамеянг готов сыграть с "Майнцем"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг может принять участие в матче 18-го тура чемпионата Германии против "Майнца". Нападающий сборной Габона только вернулся с Кубка африканских наций в расположение клуба. В текущем сезоне бундеслиги 27-летний футболист провел 15 игр и забил 16 мячей.

– Он уже принял участие в двух интенсивных тренировках с момента возвращения, – цитирует Goal.com Тухеля. – Он готов выйти на поле, так что, скорее всего, он сыграет в воскресенье. Для тренера хорошо, когда много вариантов с выбором состава. У меня есть несколько идей. Мы не боимся принимать интересные и жесткие решения.

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