01:49 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Ничья по ходу матча с "Гертой" читалась"

0
0
0

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после матча 7-го тура чемпионата Германии с "Гертой" (1:1) подчеркнул, что пропущенный в начале второго тайма гол мотивировал его команду. Специалист назвал ничейный результат закономерным.

– Сегодня "Боруссия" выглядела на поле молодой и неопытной, – приводит Tmw слова Тухеля. – Нам потребовалось время, чтобы войти в игру. Во втором тайме команда действовала лучше, пропущенный гол мотивировал игроков. Ничейный результат читался по ходу встречи.

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ