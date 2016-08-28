Томас Тухель: "Майнц" стоял в обороне не на жизнь, а на смерть"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после победы над "Майнцем" (2:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии признал, что его команда не показала лучшей игры, но подчеркнул, что доволен результатом.

– Мы очень хотели показать, на что способны, но немного нервничали. Никак не могли найти свою игру и редко входили в опасные зоны, – приводит слова Тухеля официальный сайт бундеслиги. – Это был трудный матч, серьезная борьба с "Майнцем", который стоял в обороне не на жизнь, а на смерть. Но мы тоже хорошо защищались и благодаря этому сумели победить 2:0. Я доволен, что Обамеянг забил два гола. В конце концов, главное – результат, особенно когда не показываешь лучшей игры. Так что это был идеальный старт.