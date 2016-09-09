Томас Тухель: "Критика в адрес Гетце зашла слишком далеко"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель недоволен критикой в адрес полузащитника Марио Гетце. 24-летний немец этим летом вернулся в стан "шмелей" после трех лет в "Баварии". Хавбек сыграл за сборную Германии во время международного перерыва, но не впечатлил болельщиков.

- Безусловно, Гетце будет в составе на матч против "Лейпцига", - цитирует Goal Тухеля. - Заметил, как много говорят об игре Марио и всем, что он делает, рассматривая все его действия через увеличительное стекло. Никто не может себе представить, как он чувствует себя под этим давлением. Я думаю, что критика зашла слишком далеко. Границы были нарушены.