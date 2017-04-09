Томас Тухель: "Игру с "Баварией" надо забыть"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после поражения от "Баварии" (1:4) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда не смогла провести свой лучший матч. Дортмундцы занимают в турнирной таблице 4-е место и отстают от лидирующей "Баварии" на 18 очков.

– Изначальное положение дел было невероятным для нас, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – Нам нужно было выйти на этот матч в лучших кондициях и действовать абсолютно сконцентрировано, чтобы противостоять сопернику в этой встрече и набирать очки. Результат для нас тяжелый. Игру нужно сразу же забыть. В конце было невозможно набрать очки.