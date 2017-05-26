Томас Тухель: "Хотим завоевать Кубок Германии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что он хочет завершить сезон победой в Кубке Германии. Черно-желтые встретятся в финале с "Айнтрахтом" 27 мая, начало встречи – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.



– Ситуация вокруг меня не имеет никакого значения, – приводит Bild слова Тухеля. – У меня присутствовала уверенность в игроках и раньше, но после этого сезона она укрепилась. Все мои мысли связаны с финалом Кубка Германии. Трофей станет чем-то особенным. Мы едем в Берлин за победой.

Отметим, что этот матч может стать для Тухеля последним во главе "Боруссии". По информации различных СМИ, руководство клуба намерено расстаться с 43-летним специалистом.