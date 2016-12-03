Томас Тухель: "Дортмундская "Боруссия" провела цельный матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после победы над менхенгладбахской "Боруссией" (4:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что остался доволен действиями своих подопечных. По словам Тухеля, его команда играла с энергией и действовала агрессивно.

– Мы показали очень цельный футбол, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – Нужно было очень упорно работать в атаке, а в обороне очень плотно играть с нападающими соперника, действовать мужественно. Эту энергию и агрессивность мы сохранили на протяжении всех 90 минут встречи. Это и было ключевым фактором.