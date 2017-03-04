Томас Тухель: "Боруссия" одержала заслуженную победу над "Байером"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после победы над "Байером" (6:2) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда одержала заслуженную победу. При этом, по словам Тухеля, соперник оказывал достойное сопротивление.

– Игра все время была напряженной, потому что "Байер" не собирался сдаваться, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – Но при этом каждый раз, когда "Байер" сокращал отставание в счете, мы находили ответ. Мы сегодня забили классные голы. Мы всегда были готовы к трудным фазам игры. Есть ощущение, что мы одержали заслуженную победу.