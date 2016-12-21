Томас Тухель: "Боруссия" допустила очень много ошибок"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после ничьей с "Аугсбургом" (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии посетовал на ошибки. По словам наставника, команда допускала их даже в простых ситуациях.



– Неплохо начали, но потом полностью потеряли контроль над игрой, – цитирует Тухеля FourFourTwo. – Не знаю, почему. Было невероятно много ошибок. За них мы очень часто расплачиваемся конечным результатом. Ошибались даже в простых ситуациях. Плохо пасовали, допускали нелепые фолы. Когда мяч доставался нам, очень неуклюже переходили из защиты в атаку. Пропустили в первом тайме. Такое происходит очень часто. Уже в седьмой раз за сезон "Боруссии" приходится отыгрываться.