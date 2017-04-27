Томас Тухель: "Боруссии" повезло, что к перерыву счет был всего лишь 1:2"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после победы над "Баварией" в 1/2 финала Кубка Германии (3:2) отметил, что до 60-й минуты его команда играла не лучшим образом. Также он отметил, что удача была на стороне дортмундцев.
- Мы очень хорошо начали, но после нашего незаслуженного гола потеряли хватку, - цитирует пресс-служба мюнхенцев Тухеля. - Нам повезло, что к перерыву счет был всего лишь 1:2. Начиная с 60-й минуты мы стали играть лучше, мы действовали смелее. Игра стала более открытой, мы почувствовали, что можем не только сравнять счет, но и выйти вперед. Очевидно, что без удачи никуда. И сегодня она была на нашей стороне.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2017/04/stimmen-nach-dem-pokal-halbfinale