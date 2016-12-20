08:40 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер: "Успехи "Лейпцига" в чемпионате Германии не случайны"

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер в преддверии матча 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" высказал мнение о том, что успехи соперника в Бундеслиге не случайны. После 15 туров чемпионата Германии команда делит с мюнхенским клубом первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

– В составе "Лейпцига" выступают молодые игроки, стремящиеся добиваться побед, – приводит Sport1.de слова Мюллера. – В преддверии предстоящей встречи "Бавария" является фаворитом, но "Лейпциг" однозначно является нашим конкурентом в борьбе за чемпионский титул. Соперник показал игру высочайшего уровня, успехи команды точно не случайны.

 

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