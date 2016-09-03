15:46 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер: "Сборной Германии не хватает рослых нападающих"

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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер считает, что его команде не хватает таких нападающих, как Марио Гомес. По его мнению, техничные игроки - это хорошо, но нужно иметь вариативность.

- Конечно, у сборной Германии есть несколько вариантов в нападении, - цитирует Bild Мюллера. - Фундаментальной проблемой нашей команды является отсутствие большого количества центральных нападающих. Сейчас есть только Марио Гомес. В последние годы в Германии появилось много техничных игроков, коих мы имеем переизбыток. Считалось, что страна должна идти в испанском направлении развития футбола. Однако необходимо иметь и несколько вариантов с нападающими штрафной площади.

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