Томас Мюллер: "Сборной Германии не хватает рослых нападающих"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер считает, что его команде не хватает таких нападающих, как Марио Гомес. По его мнению, техничные игроки - это хорошо, но нужно иметь вариативность.

- Конечно, у сборной Германии есть несколько вариантов в нападении, - цитирует Bild Мюллера. - Фундаментальной проблемой нашей команды является отсутствие большого количества центральных нападающих. Сейчас есть только Марио Гомес. В последние годы в Германии появилось много техничных игроков, коих мы имеем переизбыток. Считалось, что страна должна идти в испанском направлении развития футбола. Однако необходимо иметь и несколько вариантов с нападающими штрафной площади.