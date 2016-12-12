12:24 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер проиграл пари председателю совета директоров "Баварии"

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Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что перед матчем 14-го тура чемпионата Германии с "Вольфсбургом" (5:0) поспорил с нападающим Томасом Мюллером. Предметом спора стал гол, который, по мнению Руммениге, немецкий форвард должен был забить после затянувшейся безголевой паузы.

В итоге Мюллер, который не мог отличиться на протяжении 999 минут, проиграл пари, забив первый гол в нынешнем сезоне.

– Такая ситуация была и со мной, и с Гердом Мюллером, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Мне пришлось мотивировать Томаса, и мы поспорили на то, что он забьет "Вольфсбургу". Я выступал с позиции "за", Мюллер говорил, что уйдет с поля без забитых мячей. В итоге он забил и проиграл пари.

Последовал и ответ форварда сборной Германии: "Я уже заплатил, мистер Румменигге был этому рад. Честно говоря, была странная ситуация, ведь я ставил против самого себя", - сказал Мюллер.

 

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Материалы REN-TV

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