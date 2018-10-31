Томас Мюллер: "После нереализованного пенальти "Бавария" сдала"

Нападающий "Баварии"​ Томас Мюллер после победы над "Редингхаузеном" в 1/16 финала Кубка Германии отметил, что команде стоит обратить внимание на допущенные ошибки.

- Мы прошли дальше. Как мы это сделали - все видели, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Каждый футболист должен задуматься над этим. В течение первых 25 минут мы играли хорошо, но после нереализованного пенальти мы сдали. Это не то, что мы задумывали. После перерыва и пропущенного гола мы стали нервничать, наши пасы были слишком неточными. Такое не должно с нами просиходить. Мы должны вытереть рот и двигаться дальше. Впереди работа над ошибками.