Томас Мюллер: "Поражение "Баварии" от "Айнтрахта" очень обидное"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после поражения от "Айнтрахта" (1:3) в финале Кубка Германии отметил, что соперник превзошел мюнхенцев в реализации моментов.

- В первом тайме у нас были хорошие моменты, хотя в начале мы не смогли нащупать свою игру, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Мюллера. - Затем после ошибки в построении комбинации мы пропустили первый мяч. "Айнтрахт" играл именно так, как мы ожидали. Они из трех-четырех своих моментов реализовал два. Это очень обидное поражение. Сейчас не время подводить итоги.