Томас Мюллер: "Показательно, что "Бавария" упустила победу, играя в большинстве"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 7-го тура чемпионата Германии против "Айнтрахта" (2:2) выразил сожаление по поводу игры команды и результата встречи. По словам футболиста, мюнхенцы допускают слишком много ошибок.

– Мы во всех компонентах играли не так, как мы себе представляли, – приводит официальный сайт мюнхенского клуба слова Мюллера. – Футболисты Франкфурта брали иногда инициативу в свои руки, к чему "Бавария" не привыкла. Показательно, что мы пропустили будучи в большинстве. В данный момент как команда мы допускаем слишком много ошибок – как с мячом, так и без него. Мы должны работать над этим.