Томас Мюллер: "О нет! Я травмировал подколенное сухожилие"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер заявил о том, что в матче 9-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом" (1:0) получил повреждение подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что форвард пропустит 5-6 недель.

– О нет! Я получил травму подколенного сухожилия в матче с "Гамбургом", – написал Мюллер на своей странице в Твиттере. – Я буду вынужден пропустить следующие матчи.

Предполагалось, что он пропустит игры против "Селтика" и дортмундской "Боруссии", которые пройдут 31 октября и 4 ноября соответственно. За клуб он провел 14 встреч в этом сезоне, забил два мяча и сделал четыре передачи.