Томас Мюллер: "Мы подарили "Вольфсбургу" очко, перевязав бантиком"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после матча 6-го тура чемпионата Германии с "Вольфсбургом" (2:2) отметил, что мюнхенцы сделали сопернику подарок. По мнению 28-летнего немца, в игре его команды наметился регресс.

- "Вольфсбург" не выиграл очко, это мы подарили его, перевязав бантиком, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. - Во втором тайме у нас были два-три супершанса, которые мы были обязаны реализовать. Но мы облегчили жизнь "волкам". Во второй половине мы не действовали как команда. По сравнению с играми против "Шальке" и "Майнца" мы сделали шаг назад.