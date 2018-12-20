Томас Мюллер: "Мы победили, и мы снова в форме"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) отметил, что его команде пришлось побороться за победу. Он добавил, что мюнхенцы снова в форме.

- Мы знали, что стоит на кону, так как вчера мы смотрели телевизор, - приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. - Было видно, насколько эта игра важна для нас. Мы бы хотели играть чуть быстрее, но наши голевые моменты были лучше, чем у соперника. В итоге мы одержали заслуженную победу, за которую нам пришлось побороться.

Будучи с мячом, мы не пытались много рисковать, так как знали о сильных сторонах "Лейпцига". В первом тайме мы допустили ошибки и не лучшим образом распорядились своими моментами. В итоге мы победили, и мы снова в форме.

Мюнхенцы одержали четвертую победу подряд, и продолжают идти на третьем месте в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Лейпциг" остался на четвертой строчке, набрав 28 очков.

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