Томас Мюллер: "Когда "Бавария" не очень хорошо комбинирует - у меня проблемы"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер заявил, что его плохая результативность в этом сезоне связана со слабой командной игрой. Форвард отметил, что мюнхенскому клубу нужно больше уделять внимания атакующим и комбинационным действиям. В текущем сезоне бундеслиги 27-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Всего за "Баварию" на его счету 377 игр, 156 голов и 124 передачи.

– Моя статистика в этом сезоне не такая, как в последние годы, – цитирует ESPN Мюллера. – Когда команда не очень хорошо комбинирует, для меня это становится проблемой. Я не индивидуальный игрок. Я не могу взять мяч в середине поля и обойти шестерых соперников. Когда мы плохо играем в позиционный футбол, мне приходится стараться изо всех сил, чтобы показать себя. Я могу забивать много, но мне нужно быть вовлеченным в комбинации. Я ухожу ближе к центру, чтобы получить мяч.

Не думаю, что это серьезная проблема. Каждый игрок должен посмотреть на себя в зеркало и спросить, почему у него что-то не получается. У нас больше командная проблема, а не индивидуальная. Мы, как игроки, должны найти решение, чтобы стать более компактными на поле. Расстояние между нами во время игры слишком велико, в последних матчах мы больше уделяли внимания защите и почти не создавали моментов.