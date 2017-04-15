Томас Мюллер: "Если не забиваешь, то не выиграешь"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после ничьей с "Байером" в 29-м туре чемпионата Германии (1:1) посетовал на большое количеству упущенных моментов. Игроки мюнхенской команды злы на себя за нереализованные моменты.

- Наша игра и наше отношение к делу были хорошими, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Но реализация моментов была кошмарной. Если вы не забивате, то не можете выиграть. У нас было три, четыре, пять подряд возможностей для взятия ворот. Я сам имел очень хороший шанс, но не смогли забить. Именно поэтому мы злы на себя.