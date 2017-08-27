Томас Мюллер: "Думаю, тренер не использует мои качества на 100 процентов"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после матча 2-го тура чемпионата Германии, в котором мюнхенцы победили "Вердер" (2:0), выразил недовольство непопаданием в стартовый состав. Форвард вышел на поле в середине второго тайма, отметившись результативной передачей.

- Не знаю, что во мне хочет увидеть тренер, - цитирует ARD Мюллера. - Думаю, мой потенциал востребован не на 100 процентов.

Ранее главный тренер "Баврии" Карло Анчелотти заявил, что Мюллер отлично подготовился к сезону, добавив, что больше не станет использовать его на фланге.