Томас Мюллер: "Бавария" к любой игре подходит со всей серьезностью"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после матча 2-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" (3:0) отметил, что команда добивается успеха благодаря своему отношению к делу.

- Мы подходим к делу с большой серьезностью. Посмотрите как работают без мяча Роббен, Рибери, Левандовски, которые находятся на переднем краю, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Мюллера. - Остается только снять шляпу. С одной стороны это дело менталитета, с другой нас хорошо настроили на игру. Нико Ковач требует, чтобы мы последовательно подходили к делу. И это касается как подключение центрального защитника к атаке, так и возвращение латераля в оборону. Детали играют решающую роль. В случае с высокой конкуренцией в составе каждый должен показывать свой максимум. Поэтому команда и показывает такую игру.