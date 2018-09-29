Томас Крафт: "Ждал этого матча с "Баварией" с большим предвкушением"

Вратарь "Герты" Томас Крафт после победы над "Баварией" в матче 6-го тура чемпионата Германии (2:0) отметил, что ждал эту встречу с нетерпением. Голкипер является воспитанником мюнхенского клуба, на профессиональном уровне за который выступал с 2008 по 2011 год.

- Я ждал этого матча с большим предвкушением, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Крафта. - Мы показали невероятную игру и заслуженно победили. В первом тайме мы смогли расставить некоторые акценты. В последние 20 минут мы оказались под давлением. Но против "Баварии" это нормально.

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